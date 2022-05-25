В Турции оценили возможность выхода страны из НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли планирует выход страны из Североатлантического альянса (НАТО), в настоящее время он ведет торг с США. Об этом в среду, 25 мая, заявил «Известиям» турецкий политолог Керим Хас.

«Я не думаю, что Эрдоган планирует выйти из Североатлантического альянса. Он торгуется — вероятно, хочет получить от США зеленый свет на новую военную операцию на севере Сирии. К тому же в Турции скоро выборы, и президент хочет консолидировать вокруг себя голоса избирателей», — пояснил он.

Помимо этого, в Соединенных Штатах в настоящее время находится ирано-турецкий бизнесмен Реза Зарраб, которого арестовали там в 2016 году и обвинили в способствовании обходу американских санкций против Ирана, а также отмывании денег, напомнил политолог. Турция хотела его выдачи, но добиться этого ей не удалось, указал Хас.

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«Сейчас Эрдоган ведет торг по членству Финляндии и Швеции. Но договариваться он должен не с Хельсинки и Стокгольмом, а с Вашингтоном. В этом смысле он использует все свои рычаги — в том числе и роль Турции в НАТО. Полагаю, что свое согласие на прием новых членов Эрдоган даст до саммита НАТО в июне», — подчеркнул эксперт.

При этом процесс может несколько затянуться, однако это не значит, что турецкий президент его заблокирует, заключил эксперт.

Накануне депутат турецкого парламента Девлет Бахчели рассказал, что Североатлантический альянс должен выполнить требования Турции по вступлению в организацию Швеции и Финляндии, иначе Анкара поставит вопрос о выходе из блока. Политик заявил, что НАТО не уважает Турцию, и предложил создать альтернативу Североатлантическому альянсу для тюркских и исламских стран.

Также он обвинил Стокгольм в финансировании терроризма через Рабочую партию Курдистана (РПК, признана террористической в Турции) и оказании ей военной помощи. Помимо этого, по мнению Бахчели, Швеция и Финляндия поддерживают движение FETO проповедника Фетхуллаха Гюлена, которое находится в оппозиции к действующей власти в Турции.

23 мая Эрдоган заявил о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в НАТО, если удастся разрешить противоречия по вопросам экстрадиции поддерживающих курдов лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

Ранее, 17 мая, Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.