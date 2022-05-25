Ритейлер Marks & Spencer объявил об уходе из РФ

Британская компания Marks & Spencer (M&S) объявила о своем уходе из России. Об этом сообщается на сайте компании в среду, 25 мая.

Решение было принято на фоне пограничных проблем с Евросоюзом и прекращением поставок.

«Мы приняли решение полностью выйти из нашей российской франшизы», — говорится в сообщении.

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В компании рассказали, что украинский бизнес также частично закрылся и M&S работает с партнером, чтобы открыть бизнес снова.

Уход из России и сбои в работе на Украине нанесут убытки в £31 млн, или $38 млн, подсчитали в компании.

Сейчас M&S изучает возможности для дальнейшего роста, в том числе через совместное предприятие Reliance в Индии.

Розничные продажи в двух странах в 2021–2022 финансовом году, который завершился 2 апреля, составили £102,5 млн ($128,8 млн). Вклад в прибыль до корректировок составил £5,2 млн ($6,5 млн).

Ранее в этот же день Тихон Смыков, глава российской компании Inventive Retail Group, выступавшей франчайзи-партнером отечественной сети американского бренда Nike, анонсировал закрытие на территории РФ большинство магазинов бренда до конца июля. СМИ также сообщили, что Nike не продлил франчайзинговое соглашение с IRG, так как в ближайшее время не сможет организовать поставки в страну.

Источник «Известий» рассказал, что пока компания не заявляла о том, что другие бренды также обсуждают разрыв отношений, Inventive развивают в РФ фирменные магазины Samsung, Lego, Xiaomi, re:Store (основные продаже здесь у Apple) и др. Всего у компании 450 магазинов в России.

Полное и частичное прекращение деятельности западных компаний в РФ началось после объявления Москвой спецоперации в Донбассе 24 февраля. Сотрудничать с Россией прекратили в том числе Adidas, IKEA, Lego, Apple, Samsung и множество других всемирно известных брендов. Свою роль сыграли и проблемы с логистикой.