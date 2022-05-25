Реклама
Прямой эфир
Общество
Правительство согласовало повышение прожиточного минимума и МРОТ на 10%
Мир
В Запорожской области заявили о намерении региона войти в состав РФ
Мир
КНР призвала создать «зеленый коридор» для экспорта зерна из РФ и Украины
Наука
В России разработали систему предупреждения столкновения беспилотников
Общество
В Уральской школе последний звонок прозвучал для одной выпускницы
Мир
Бивалютная зона введена в Запорожской области
Общество
За педофилами предложили установить пожизненный надзор
Происшествия
Пожар в храме Петра и Павла в Москве потушили
Мир
Южная Корея и США выпустили две ракеты в ответ на испытания КНДР
Мир
ПВО РФ с начала спецоперации сбила около 90 беспилотников «Байрактар»
Мир
В Японии назвали провокацией пуски КНДР после визита Байдена в регион

Член ВГА Запорожской области Рогов объявил о намерении региона войти в состав РФ

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запорожская область планирует войти в состав России в качестве полноценного субъекта федерации после того, как регион будет освобожден от украинских националистов. Об этом в среду, 25 мая, сообщил член совета военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов.

Область значения: как сейчас живет неподконтрольное украинцам Запорожье
В городах и селах налаживается мирная жизнь несмотря на усилия Киева помешать этому

«Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Рогова, главное намерение местного управления — добиться статуса Запорожской Республики в Южном федеральном округе.

Реклама

Как отметил собеседник агентства, жители Запорожья выступают за сближение с Россией и легко адаптируются к новым реалиям благодаря «абсолютно русской ментальности».

Однако прежде чем поднимать вопрос геополитического самоопределения необходимо вернуть контроль над областным центром — городом Запорожье — который до сих пор занят сторонниками Киева. Впрочем, Рогов выразил общую уверенность ВГА в том, что город, как и оставшуюся часть региона, вскоре удастся освободить.

Ранее чиновник сообщил, что на свободной территории Запорожья введена бивалютная зона, предполагающая равноценное участие российского рубль и гривны в обороте. В настоящее время государственные предприятия и юридические лица уже получили возможность открывать расчетные счета.

24 мая стало известно, что в освобожденном еще в середине марта от Вооруженных сил Украины городе Мелитополе на юге Запорожской области подняли флаг РФ.

18 мая вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что на всех освобожденных территориях Украины планируется запустить максимальный оборот рубля. Так, жителям Запорожской области в текущем месяце выплатят пенсии и зарплаты в рублях. Он добавил, что региону будет оказана поддержка в развитии сельхозпроизводства и промышленности.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022