Член ВГА Запорожской области Рогов объявил о намерении региона войти в состав РФ

Запорожская область планирует войти в состав России в качестве полноценного субъекта федерации после того, как регион будет освобожден от украинских националистов. Об этом в среду, 25 мая, сообщил член совета военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов.

«Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Рогова, главное намерение местного управления — добиться статуса Запорожской Республики в Южном федеральном округе.

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Как отметил собеседник агентства, жители Запорожья выступают за сближение с Россией и легко адаптируются к новым реалиям благодаря «абсолютно русской ментальности».

Однако прежде чем поднимать вопрос геополитического самоопределения необходимо вернуть контроль над областным центром — городом Запорожье — который до сих пор занят сторонниками Киева. Впрочем, Рогов выразил общую уверенность ВГА в том, что город, как и оставшуюся часть региона, вскоре удастся освободить.

Ранее чиновник сообщил, что на свободной территории Запорожья введена бивалютная зона, предполагающая равноценное участие российского рубль и гривны в обороте. В настоящее время государственные предприятия и юридические лица уже получили возможность открывать расчетные счета.

24 мая стало известно, что в освобожденном еще в середине марта от Вооруженных сил Украины городе Мелитополе на юге Запорожской области подняли флаг РФ.

18 мая вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что на всех освобожденных территориях Украины планируется запустить максимальный оборот рубля. Так, жителям Запорожской области в текущем месяце выплатят пенсии и зарплаты в рублях. Он добавил, что региону будет оказана поддержка в развитии сельхозпроизводства и промышленности.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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