Реклама
Прямой эфир

В Хабаровске трамвай насмерть сбил пенсионерку

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трамвай насмерть сбил пенсионерку на Тихоокеанской улице в Хабаровске. Об этом 25 мая сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По предварительным данным, 74-летняя хабаровчанка шла по путям, потому что тротуар был перекопан из-за ремонта.

При проезде транспорта, она отошла с путей, пропустила вагон и вновь вернулась на рельсы. Однако на небольшом возвышении между остановками «Университет экономики и права» и «Топографическая» у трамвая отказали тормоза. В результате он покатился назад и задавил женщину.

Пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Реклама

Отмечается, что пассажиры кричали и стучали по окнам, пытаясь предупредить бабушку. Но она не заметила, поскольку шла спиной к транспорту.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют, действительно ли была неисправность у трамвайных тормозов.

Ранее, в октябре прошлого года, в Санкт-Петербурге трамвай сбил пожилого мужчину на регулируемом пешеходном переходе. Наезд произошел вечером в пятницу в районе дома 57 на Новочеркасском проспекте.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022