В Хабаровске трамвай насмерть сбил пенсионерку

Трамвай насмерть сбил пенсионерку на Тихоокеанской улице в Хабаровске. Об этом 25 мая сообщил Telegram-канал Amur Mash.



По предварительным данным, 74-летняя хабаровчанка шла по путям, потому что тротуар был перекопан из-за ремонта.

При проезде транспорта, она отошла с путей, пропустила вагон и вновь вернулась на рельсы. Однако на небольшом возвышении между остановками «Университет экономики и права» и «Топографическая» у трамвая отказали тормоза. В результате он покатился назад и задавил женщину.

Пенсионерка скончалась на месте происшествия.

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Отмечается, что пассажиры кричали и стучали по окнам, пытаясь предупредить бабушку. Но она не заметила, поскольку шла спиной к транспорту.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют, действительно ли была неисправность у трамвайных тормозов.

Ранее, в октябре прошлого года, в Санкт-Петербурге трамвай сбил пожилого мужчину на регулируемом пешеходном переходе. Наезд произошел вечером в пятницу в районе дома 57 на Новочеркасском проспекте.