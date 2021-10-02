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В Петербурге трамвай сбил мужчину на регулируемом переходе

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В Санкт-Петербурге трамвай сбил пожилого мужчину на регулируемом пешеходном переходе, сообщила 1 октября пресс-служба управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Наезд произошел вечером в пятницу в районе дома 57 на Новочеркасском проспекте.

«Водитель трамвая (маршрут 39) 1981 года рождения совершил наезд на пешехода (неустановленный мужчина на вид 60 лет) в зоне регулируемого пешеходного перехода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее, 26 апреля, в микрорайоне Черемушки в Красноярске трамвай наехал на 83-летнюю женщину, которая переходила дорогу. От полученных травм она скончалась на месте до прибытия скорой помощи.

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