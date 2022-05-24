В Госдуме прокомментировали решение ВОЗ прекратить поставку лекарств в Донбасс

Решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного комитета Красного Креста прекратить поставки в Луганскую и Донецкую народные республики (ЛДНР) жизненно важных препаратов является античеловеческим, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он заявил во вторник, 24 мая, в беседе с «Известиями».

По мнению депутата, подобные решения были приняты под давлением США. Кроме того, Чепа призвал к осуществлению уже ранее озвученного предложения — выхода России из ВОЗ.

«ВОЗ — это политизированная коррумпированная организация. Красный Крест не имеет столько полномочий, сколько имеет ВОЗ. Это общественная организация, которая много делает во всем мире. Обидно, что руководство Красного Креста принимает такое решение. Возможности для работы организации в ДНР и ЛНР ничтожны», — подчеркнул Чепа.

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Он также добавил, что организации предстоит много работы в ДНР и ЛНР.

О решении ВОЗ и МККК стало известно ранее в этот день. Согласно документам, речь идет о лекарствах для больных диабетом, СПИДом и туберкулезом. Медицинские работники прогнозируют высокую вероятность дефицита лекарств, необходимых гражданам для выживания. В списке таких препаратов, в частности, упомянут инсулин.

Ранее в этот же день представители Красного Креста сообщили о том, что ведут с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой «открытый и конструктивный диалог», признав, что ее обращение было рассмотрено с задержкой. Организация обещала дать ответ в ближайшее время.



Москвалькова отправила запрос в МКК с просьбой оказать помощь военнопленным РФ на Украине. Она призвала посетить российских служащих и сообщить об их состоянии здоровья, а также удостовериться в соблюдении международных гуманитарных норм и принципов.

В воскресенье, 22 мая, военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) по просьбе местных жителей доставили медицинское оборудование и лекарства в один из освобожденных населенных пунктов ЛНР.

За день до этого депутаты партии «Единая Россия» отправили в детскую больницу Херсона медикаменты с запасом на три месяца.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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