Отвеченный вызов: Панин и Прашович обещают обойтись без обнимашек
Бывший чемпион по версии IBF International россиянин Алексей Папин против боксера из Черногории Дилана Прашовича, двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко против венесуэльца Нехомару Сермено, представители ММА Иван Штырков и Михаил Мохнаткин друг против друга — таковы основные вывески «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия», который пройдет 27 мая в академии омского «Авангарда». За несколько дней до шоу — 24 мая — его участники встретились в МИЦ «Известия» на традиционной пресс-конференции. Под прицелами камер Папин и Прашович обменялись комплиментами, Тищенко признал, что не успевает за молодежью, а Иван Штрыков пообещал показать «колхозную драку».
Риск Панина
Поединок российского тяжеловеса Алексея Папина и черногорца Дилана Прашовича начнется после 22:00 мск. Он пройдет в формате 10 раундов. На счету 34-летнего Папина 13 побед и одно поражение в боксе. У 27-летнего Прашовича — 15 побед и два поражения. В апреле 2021-го Папин техническим нокаутом одержал победу над чехом Вацлавом Пейсаром. Прашович провел свой последний бой 10 декабря прошлого года, проиграл нокаутом британцу Исааку Чемберлену.
— Дилан — хороший боксер, его послужной список говорит сам за себя: из 15 его побед 12 нокаутом, — отметил Алексей Папин. — Он бился с серьезными ребятами, дрался за пояс чемпиона мира. Единственное — любит немного обниматься во время поединков, слишком много клинча. Даже ребятам из ММА (указывая на Штыркова и Мохнаткина) надоело обниматься с мужиками, и вот поэтому они в бокс перешли. Поэтому я надеюсь, что в нашем поединке не будет обнимашек и мы покажем яркий, красивый бой. Будем рубиться, так сказать, а это значит, будет поменьше клинча. Амбиции у меня самые высокие — это, конечно, завоевать титул чемпиона. Я не люблю смотреть за спину сопернику. Нужно одержать победу и только потом обсуждать другие поединки. WBC ждут, когда я проведу этот бой, а потом начнутся переговоры касаемо титульного.
Букмекеры с незначительным перевесом отдают предпочтение российскому боксеру в бою с Прашовичем. Впрочем, черногорца этот факт не беспокоит.
Пресс-конференция участников «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
— Папин — прекрасный боксер, — считает Дилан Прашович. — Я видел его на ринге еще до того, как принял приглашение на бой. Я приехал в Россию, чтобы показать себя, показать — кто я есть. Выложусь максимально в нашем сражении. Бой наш получится прекрасным, будет много силовых ударов, и я, конечно же, рассчитываю в том числе на свою скорость. Постараюсь финишировать его после восьмого раунда.
Промоутер Владимир Хрюнов также ждет хорошего боя и отдает должное Панину.
— Папин — второй боксер на моей памяти, который, как и Александр Поветкин, будучи обязательным претендентом, решил поучаствовать в нашем намерении провести бой, — отметил Хрюнов. — У него достойный соперник, так что он многим рискует. Это очень дорогого стоит. Также для меня большая честь, что в мероприятии примет участие двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко. Я не знаю, чем закончится этот бой, ведь перед ним окажется чемпион мира в трех весовых категориях, действующий профессиональный боксер. Тищенко будет сражаться за свой Омск.
Колхозные удары
Соперник Тищенко — Нехомару Сермено — действительно серьезный оппонент. Рекорд венесуэльца на профессиональном ринге — 27 побед и восемь поражений. В том числе он боксировал с Александром Бахтиным, Кристианом Михаресом, Ансельмо Морено и Иоандрисом Салинасом. Для Тищенко это будет дебют на профессиональном ринге. Бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).
Алексей Тищенко
— Считаю, что провел хороший сбор с национальной командой России, — рассказал Алексей Тищенко. — Никто меня там не жалел (улыбается). Молодежь хочет самоутвердиться за счет титулованных спортсменов. Не стремлюсь занимать сейчас лидирующие позиции, потому что мне сложно, особенно сейчас, угнаться за молодежью в скоростных показателях. Я думаю, что родные стены дадут мне дополнительную силу и мотивацию одержать победу.
В соглавном поединке вечера бокса встретятся российский боец ММА Иван Штырков и его соотечественник Михаил Мохнаткин. Бой пройдет по правилам бокса в формате четырех раундов по три минуты.
— Зачем мне бой по боксу? Мы живем один раз, и вот такие истории — попробовать себя в чем-то новом, в новой дисциплине — не часто выпадают, — объяснил свою мотивацию Иван Штырков. — Естественно, я отдаю себе полнейший отчет, что у нас с Мишей [Мохнаткиным], по крайней мере, у меня точно, не будет бокса, а будет что-то из техники уличной драки или ММА, потому что за такое короткое время поставить классическую технику практически невозможно. Организм и тело всё равно работают на инстинктах. Это будут больше какие-то колхозные удары, наработки. Назвать это профессиональным боксом у меня язык не поворачивается, но это будет хорошая драка, всем понравится.
33-летний Штырков в ММА одержал 20 побед при двух поражениях и одном поединке, который завершился вничью. У 32-летнего Мохнаткина в ММА — 14 побед, пять поражений, два боя были признаны ничейными.
Битва взглядов Михаила Мохнаткина и Ивана Штыркова
— Проходил подготовку в Федерации бокса города Санкт-Петербург, — рассказывает Михаил Мохнаткин. — Я вам скажу, что бокс и ММА отличаются настолько сильно, что ты изо дня в день что-то новое для себя подчеркиваешь и понимаешь, что ты вообще ничего не понимаешь. Для меня это интересно, и когда поступило интересное предложение [подраться со Штырковым по боксу], я не мог отказаться. Тем более мы с Иваном должны были подраться давно, но что-то промоушены не решались. Слава Богу, что наш бой случится.
Специальными гостями боксерского турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» станут: бывший временный чемпион мира по версии WBC и олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин, чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев, чемпион по версиям WBC Silver Дмитрий Кудряшов и чемпион Европы по боксу Сергей Кузьмин.