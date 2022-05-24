В Энергодаре задержали украинскую диверсионную группу из пяти человек

Украинская диверсионная группа из пяти человек задержана в Энергодаре во вторник, 24 мая. Об этом уведомил замруководителя главного управления МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

«На днях в Энергодаре Запорожской области была задержана диверсионная группа из пяти человек. Она состояла из двух уголовников и трех тероборонцев. Причем там один из них вообще был насильно туда записан», — отметил он в эфире Первого канала.

Селиванов заявил, что основной целью этих диверсантов является запугать мирное население, которое уже увидело, что русские принесли в Запорожскую область мир и безопасность.

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23 мая Селиванов рассказал, что в Запорожье регулярно фиксируются попытки терактов со стороны Украины, которые удается предотвращать.

В начале мая корреспондент «Известий» Алексей Рамм одним из первых проехал по Запорожью и показал, как постепенно восстанавливается жизнь в регионе. Он отметил, что украинская сторона всё равно пытается дестабилизировать обстановку в Запорожье ракетными обстрелами, диверсиями и кибератаками.

3 мая глава администрации Энергодара Андрей Шевчик заявил о мирной обстановке в Энергодаре и на Запорожской АЭС. Сообщалось о российских специалистов «в полном понимании ситуации» наряду с украинскими коллегами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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