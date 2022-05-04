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«Известия» показали восстановление мирной жизни в Запорожье

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Мирная жизнь в Запорожье постепенно налаживается, несмотря на попытки украинской стороны ее дестабилизировать ракетными обстрелами, диверсиями и кибератаками. Корреспондент «Известий» Алексей Рамм одним из первых проехал по Запорожью, побывав в Бердянске, Мелитополе и Энергодаре и рассказал, как живет область.

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В Запорожской области следов боевых действий практически нет. Редко попадаются вырытые, но уже брошенные окопы, уничтоженные машины, пара-тройка сгоревших танков или остатки ракеты «Точка-У».

По словам журналиста, Запорожская область — полная противоположность Донецкой Народной Республике (ДНР). Сельскохозяйственные земли, между которыми прячутся села и небольшие городки, засеянные рапсом и гречихой, тянутся до самого горизонта.

Частные дома в Запорожской области небольшие, но добротные, из кирпича. Каждый — с большим приусадебным участком. Бросается в глаза, что общая поселковая инфраструктура находится не в самом лучшем состоянии.

Зато в Запорожье множество памятников воинам Красной армии. Их сотни, они есть в каждом населенном пункте, встречаются мемориалы на дорогах и даже в полях.

В городах острее ощущаются реалии киевского воздействия. Украинские операторы сотовой связи и интернет-провайдеры отключили Запорожье от сетей, а банки вывезли все наличные гривны. В Бердянске возобновили работу кафе и магазины. По заверению главы города Александра Сауленко, сейчас идет переход на работу в рублях. Проблему с сотовой связью тоже решают. Мэр заверил, что высокоскоростную линию тянут из России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Область значения: как сейчас живет неподконтрольное украинцам Запорожье»

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