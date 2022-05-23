В Запорожье рассказали о регулярном предотвращении терактов

В Запорожской области на постоянной основе фиксируются попытки терактов. Заместитель руководителя ГУ МВД по региону Алексей Селиванов в понедельник, 23 мая, рассказал «Известиям», что их удается предотвращать.

«Люди увидели, что русская армия приносит на земли, освобожденные от киевского режима, порядок, возможность восстановить экономические связи с Крымом. Все больше жителей Запорожской области и бывших полицейских, сотрудников администрации идут на службу в новую военно-гражданскую администрацию, идут на службу в новые органы власти», — сообщил Селиванов.

По его словам, картина благополучия не нравится украинским боевикам, поэтому они пытаются поднять все свои группировки дают им в руки оружие и требуют, чтобы они совершали террористические акты.

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Он также добавил, что мэр Энергодара Андрей Шевчик сейчас в полной безопасности и скоро он появится.

Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал покушение на мэра города Энергодар. По словам Пескова, эта ситуация обязывает российских военных быть наготове, чтобы не допустить повторения подобного инцидента.

По информации Следственного комитета (СК) РФ, 22 мая Шевчик, а также два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. По данным местных правоохранительных органов, в адрес мэра неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того как он занял пророссийскую сторону. СК РФ начал расследование покушения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле. Спецоперация началась на фоне усугубления обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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