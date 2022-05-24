В Кремле прокомментировали обыски у экс-президента Молдавии Додона

Обыски дома у бывшего президента Молдавии Игоря Додона являются внутренним делом этой страны, заявил 24 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это внутреннее дело Молдавии. Мы встревожены, что опять подобная практика применяется в отношении тех, кто является сторонником развития дружественных отношения с Россией. Хотели бы надеяться, что все законные права Додона будут соблюдены», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на обыски в доме экс-лидера Молдавии.

Ранее в этот день об обысках в доме Додона сообщила представитель Генпрокуратуры страны Марианна Керпек.

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Как заявил Влад Батрынча, исполнительный секретарь Соцпартии, почетным председателем которой является Додон, обыски у экс-лидера Молдавии проходят потому, что власти республики борются с оппозицией. Батрынча назвал произошедшее дешевым шоу.

В свою очередь молдавский политолог Виталий Андриевский пояснил «Известиям», что каждый будет смотреть на дело в отношении Додона по-своему, исходя из политических убеждений.

До этого, 18 мая, представитель Генпрокуратуры заявила, что в отношении Додона возбуждено уголовное дело, экс-лидер республики подозревается в коррупции. Она пояснила, что исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу распорядился начать уголовное преследование из-за видеозаписей, появившихся в публичном пространстве летом 2020 года.

Видеозапись, о которой говорила представитель Генпрокуратуры, была сделана на скрытую камеру в июне 2019 года. На ней на тот момент лидер Демократической партии олигарх Владимир Плахотнюк обсуждал с Додоном ситуацию в стране после парламентских выборов. Плахотнюк тогда попытался передать бывшему главе Молдавии черный пакет, в котором, предположительно, были деньги. Додон тогда отказался принять взятку.