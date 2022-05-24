Генпрокуратура Молдавии заявила об обысках в доме экс-президента Додона

В доме бывшего президента Молдавии Игоря Додона проходят обыски. Об этом во вторник, 24 мая, сообщила «РИА Новости» представитель Генпрокуратуры Марианна Керпек.

«Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии проводят обыски у Игоря Додона. Подробности предоставим позже», — заявила Керпек.

Как отметила представитель ведомства, экс-президента страны подозревают в предательстве родины.

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18 мая стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении экс-лидера страны. Его подозревают в коррупции.

Поводом для уголовного преследования стала видеозапись, сделанная на скрытую камеру в июне 2019 года. На ней бывший тогда лидером Демократической партии олигарх Владимир Плахотнюк обсуждал с Додоном ситуацию в стране после парламентских выборов. Плахотнюк тогда попытался передать бывшему главе Молдавии черный пакет, в котором, предположительно, были деньги.

Додон тогда отказался принять взятку, однако оппозиционные партии все равно обвинили его в коррупции.

В ответ на обвинения Додон заявил, что так нынешние власти пытаются сместить фокус внимания населения с собственных неудач.