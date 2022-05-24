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В Молдавии рассказали об уголовном деле в отношении экс-президента Додона

Молдавский политолог Андриевский объяснил возбуждение уголовного дела в отношении экс-президента Додона
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Молдавский политолог Виталий Андриевский во вторник, 24 мая, в беседе с «Известиями» рассказал, почему в стране возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы государства Игоря Додона.

«Дело в том, что каждый будет рассматривать это дело по-своему, исходя из политических убеждений. В 2019 году Додон находился на встрече с бизнесменом, лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком. Эта встреча попала на видео. <…> Они обсуждали возможность создания коалиции после парламентских выборов в Молдове. Додон высказал несколько вещей, которые и привели к открытию уголовного дела. <…> Видео попало в Сеть и вызвало большой резонанс», — пояснил он.

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При этом эксперт отметил, что тогда, в 2019 году, прокуратора не открыла дело, заявив, что нет повода, так как видеозапись не была сделана при содействии полиции, то есть фиксировалось неофициально. В настоящее же время дело открыли вновь, а Додона обвиняют в коррупции и госизмене, добавил Андриевский.

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«Все три года общество постоянно поднимало вопрос, почему закрыли эту историю. Генпрокурор Александр Стояногло считал, что в деле недостаточно аргументов. Сейчас его сняли с должности, спецкомиссия передала дело президенту [Майе Санду], и новый врио генпрокурора открыл вновь это дело. Тут может быть любая подоплека. Но в Молдове понимают, что в деле надо поставить точку. <…> Но процесс не будет быстрым и может длиться годами», — заключил политолог.

Ранее в тот день представитель Генпрокуратуры Молдавии Марианна Керпек заявила о проведении обысков в доме бывшего лидера страны. В то же время Telegram-канал Rusputnikmd сообщил о задержании Додона на 72 часа, однако прокуратура Молдавии в разговоре с «Известиями» не подтвердила информацию о задержании Додона.

Исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча заявил, что обыски у Додона проходят, потому что власти республики борются с оппозицией.

18 мая стало известно, что в отношении экс-президента возбуждено уголовное дело, экс-лидер республики подозревается в коррупции. Исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу распорядился начать уголовное преследование.

Поводом для уголовного преследования стала видеозапись, сделанная на скрытую камеру в июне 2019 года. На ней бывший тогда лидером Демократической партии Плахотнюк обсуждал с Додоном ситуацию в стране после парламентских выборов. Плахотнюк тогда попытался передать бывшему главе Молдавии черный пакет, в котором, предположительно, были деньги.

Додон тогда отказался принять взятку, однако оппозиционные партии все равно обвинили его в коррупции. В ответ на обвинения экс-президент заявил, что так нынешние власти пытаются сместить фокус внимания населения с собственных неудач.

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