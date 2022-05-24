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Большинство региональных ТЦ будет развивать иностранные бренды по франшизе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Большая часть региональных торговых центров будет развивать иностранные бренды по франшизе. Речь идет о европейских и американских именах, а также турецких. Например, о готовности работать таким образом заявила сеть Mango — компания обозначила, что будет обсуждать этот сценарий с владельцами торговых центров. Об этом «Известиям» рассказал глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

Если ТЦ будут франчайзи-партнерами ритейлеров, то получится, что центры будут арендовать площади у себя же, отметил он. Более крупные иностранные продавцы (например, Zara), которые остановили работу в РФ, вряд ли будут практиковать такой подход: их бизнес слишком масштабен для управления ТЦ.

«Это распространенная практика именно во время кризисных ситуаций, рынок не первый раз сталкивается с такими партнерствами. ТЦ в таком случае организует отдел, который занимается этими проектами в ритейле. Хотя пока неясно, на каких условиях франчайзи-партнеры будут развивать розничный бизнес в РФ. Между тем, высока вероятность того, что многие ТЦ воспользуются такой возможностью», — сказал эксперт.

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