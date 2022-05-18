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В ритейле допустили возврат брендов в РФ через иностранных партнеров

В ритейле допустили возврат заграничных брендов в РФ через иностранных партнеров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Оптимальным вариантом для иностранных ритейлеров, которые готовы вернуться в РФ под своими брендами, является работа через иностранного партнера. Об этом «Известиям» сказала глава ритейл-департамента CORE.XP (CBRE) в России Марина Малахатько в среду, 18 мая.

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Именно такой партнер будет заниматься развитием бренда в стране, при этом компания-флагман сможет решить свои репутационные проблемы.

Иностранные ритейлеры могут найти себе партнеров из Китая, Турции, ОАЭ, Сербии, предположила она. Такой сценарий поможет компании сохранить оригинальный бренд. Часть международных ритейлеров с небольшим количеством магазинов отказывается от своего имени в РФ, то есть компания продолжает развиваться, но уже под другим брендом. Такой подход обесценивает все уже сделанные вложения в нейминг, но позволяет сохранить бизнес в России.

Если же крупный западный ритейлер захочет продать активы российскому партнеру, то его будет сложно найти. Российская розница и так несла высокую долговую нагрузку, сейчас же долг под 20% лишает их всякой надежды на такие крупные M&A.

4 мая региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева спрогнозировала возвращение основных международных брендов на российский рынок к осени 2022 года.

20 апреля директор департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Минпромторга РФ Сергей Носов заявил, что производители из Китая могут занять место ушедших из РФ иностранных компаний. По его словам, Минпромторг уже сформировал потребности России по секторам и передал их китайской стороне.

В начале марта иностранные бренды начали заявлять о прекращении деятельности в России. Множество западных брендов поставили на паузу деятельность в РФ. Среди них — Nike, Adidas, Zara, IKEA, Lego, Apple, Samsung. В автомобильной отрасли приостановили работу с Россией Skoda, Volvo, BMW, Audi и другие. Решения были связаны в том числе с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Москвой специальной операции в Донбассе. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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