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Эксперт спрогнозировала срок возвращения зарубежных брендов к работе

Эксперт Хакбердиева спрогнозировала возвращение зарубежных брендов к работе осенью 2022 года
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Возвращения основных международных брендов на российский рынок можно ожидать осенью 2022 года. Об этом рассказала «Известиям» региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева в среду, 4 мая.

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По ее словам, в текущем году на российский рынок вышел один бренд — монобутик Vilhelm perfumery в формате street-retail. За аналогичный период 2021 года на рынок вышло две марки.

На политику экспансии международных брендов сильное воздействие оказывает политическая и экономическая ситуация, что влияет и на развитие игроков, и, как следствие, на планы по развитию: с начала марта порядка 160 иностранных торговых компаний начали массово заявлять о прекращении коммерческой деятельности в России, однако объявившие о временной приостановке работы ритейлеры не спешат расторгать договоры аренды с ТЦ, отметила Хакбердиева.

Окончательное прекращение деятельности на территории России объявили на сегодняшний день шесть игроков: финская продуктовая сеть Prisma, оператор общественного питания Hesburger, финская сеть FMCG Paulig (в том числе одно офлайн-заведение Paulig Café&Store в формате street-retail), украинская сеть общественного питания Ninja Sushi, датская сеть товаров для дома Jysk и азиатская сеть магазинов товаров для здоровья и красоты Watsons.

В начале марта крупные иностранные бренды начали заявлять о прекращении деятельности в России. Множество западных брендов поставили на паузу деятельность в РФ. Среди них — Nike, Adidas, Zara, IKEA, Lego, Apple, Samsung. В автомобильной отрасли приостановили работу с Россией Skoda, Volvo, BMW, Audi и другие. Решение были связаны в том числе с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Москвой специальной операции в Донбассе. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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