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ВСУ заминировали единственный выход из порта Херсона

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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Единственный выход в Черное море из порта Херсона в настоящее время заминирован военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 24 мая, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Херсонский порт на данном этапе не может быть задействован, потому что заминирован единственный выход в Черное море в Днепровско-Бугском лимане в районе порта Очаков Николаевской области, который контролируется украинскими нацистами», — сообщил Стремоусов, отметив, что в настоящий момент открыть торговый порт не представляется возможным.

Он также добавил, что для открытия и разблокировки порта необходимо очистить Очаков и всю Николаевскую область от ВСУ.

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Ранее в этот же день Стремоусов рассказал, что Херсонская область планирует войти в состав России и рассматривает этот вариант основным вектором направления. По мнению замглавы, намного важнее сейчас восстановить экономику, рынок труда и инфраструктуру. После этого уже можно будет задумываться о самоопределении региона. Статус государственного языка русский получит в ближайшем будущем наравне с украинским.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными. 9 апреля на здание администрации в Херсоне водрузили флаг Российской Федерации.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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