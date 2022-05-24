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Колумбия сообщила об отправке военных инженеров для обучения ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Ряд служащих Вооруженных сил Колумбии отправятся в Европу, чтобы обучить украинских саперов. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил глава минобороны южноамериканской страны Диего Молано.

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«Одиннадцать военных инженеров обучат украинских солдат военному разминированию», — написал он в Twitter.

По словам Молано, колумбийских военных примет у себя одна из стран-соседей Украины, входящая в состав НАТО.

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Ранее, 11 мая, стало известно, что Германия и Нидерланды запустили программу по обучению украинских военнослужащих эксплуатации гаубиц PzH 2000.

До этого, 9 мая, в Пентагоне допустили возможность увеличения числа инструкторов для обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также стало известно, что США приступили к обучению украинских военнослужащих обслуживанию американских гаубиц, поставляемых Киеву.

4 мая американский генерал Джозеф Хилберт рассказал, что военные США обучили более 23 тыс. украинских солдат с 2015 года.

В конце апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что у минобороны Германии истощились запасы вооружений, которые могут быть поставлены Украине, потому он призвал союзников доставить в Киев уже известные системы вооружений. По его словам, военная помощь необходима, чтобы Киев мог «защищаться».

После этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок отметила, что Берлин поможет с техническим обслуживанием и будет обучать ВСУ навыкам использования более совершенных систем, если партнеры поставят артиллерию.

22 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что спецслужбы стран НАТО под видом инструкторов из США, Великобритании и других государств участвуют в управлении боевыми действиями на Украине. Польские, британские, американские, канадские и прочие «инструкторы» давно «пасут неонацистских боевиков». И никакие это не инструкторы, подчеркнула дипломат.

14 апреля в распоряжение «Известий» попал перечень проектов международной технической помощи, прошедших государственную регистрацию на Украине. Из него следует, что с 2015 по 2020 год минобороны США вложило в обучающие программы для украинских военных порядка полумиллиарда долларов. Согласно этим данным, в 2015 году начались занятия американских и натовских инструкторов с пехотными батальонами ВСУ: углубленный 55-дневный курс помимо базовой пехотной подготовки включал в себя и другие элементы общевойскового боя, включая использование бронетехники и минометов.

МИД РФ с 5 марта начал призывать страны ЕС перестать накачивать Украину оружием. 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия, и подчеркнула, что такие действия приводят к гибели людей. При этом она отметила, что страны продолжают зарабатывать на таких поставках. 28 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что тенденция по накачиванию вооружением стран угрожает безопасности континента.

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