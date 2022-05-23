Рогозин предложил дать русские названия Курильским островам

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в понедельник, 23 мая, выступил с предложением о переименовании островов Курильского архипелага.

«Почему эти острова не имеют русских названий?... Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов, <...> назвать «Варягом», второй назвать «Кореец» в честь канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота, третий остров назвать в честь Всеволода Руднева», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По словам Рогозина, подобные названия должны подчеркнуть принадлежность островов Российской Федерации. В защиту своей позиции глава «Роскосмоса» сослался на то, что Кенигсберг, переданный СССР по итогам Второй мировой войны, получил соответствующее новому статусу название.

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22 апреля, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Джабаров предложил членам японской администрации вспомнить Акт о безоговорочной капитуляции Японии 1945 года в ответ на обозначение Южных Курил как «незаконно оккупированных» Россией территорий.

Ранее в этот день Япония впервые с 2003 года обозначила Южные Курилы как «незаконно оккупированные» Россией территории. Такая формулировка указана в «Синей книге по дипломатии», в которой фиксируются важные вехи внешнеполитической деятельности страны.

Кроме того, в предисловии к книге приводятся слова министра иностранных дел Ёсимасы Хаяси, заявившего, что диалог по мирному договору между Японией и Россией «находится не в той стадии, когда можно говорить о перспективах».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что четыре острова южной части Курил являются неотъемлемой территорией РФ.

В свою очередь, завкафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов рассказал «Известиям», что такое заявление об островах японская сторона сделала из-за роста напряженности, а также на фоне присоединения Токио к антироссийским санкциям.

Он уточнил, в условиях, когда переговорный процесс вокруг мирного договора прекращен, Япония открыто заняла позицию, которая была у нее достаточно давно, — что эти территории «незаконно оккупированы». По словам востоковеда, Токио таким образом «освободился» от необходимости проявлять политкорректность в отношениях с Москвой.

21 марта РФ отказалась от переговоров с Японией по мирному договору. В качестве ответной меры на действия Токио российская сторона прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих территориях. Кроме того, Россия блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что недружественная политика японской стороны по отношению к России является причиной невозможности обсуждения подписания мирного договора между странами.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

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