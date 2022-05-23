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Политолог оценил решение суда Украины приговорить к заключению Шишимарина

Политолог Данилин: в судебном процессе над Шишимариным заранее были определены виновный и мера наказания
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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В судебном процессе над военнослужащим ВС РФ Вадимом Шишимариным, который был приговорен Соломенским районным судом Киева к пожизненному лишению свободы, заранее были определены виновный и мера наказания, заявил в понедельник, 23 мая, политолог Павел Данилин в беседе с «Известиями».

Военнослужащие РФ и ДНР блокировали основные пути снабжения ВСУ. Спецоперация в Донбассе, 23 мая
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

О вынесенном приговоре стало известно ранее в этот же день. Шишимарина обвинили в нарушении законов и обычаев войны. По данным следствия, Шишимарин якобы виновен в убийстве мирного жителя Сумской области, который шел с велосипедом.

По словам Данилина, украинский суд абсолютно пристрастный и несправедливый. Политолог сослался на 438 статью Уголовного кодекса Украины (о нарушении законов и обычаев войны), под которую попадает «90% боевиков радикальной националистической группировки «Азова», которые пытают российских военнопленных, однако ни один из них не сидит».

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«Поэтому речь идет о пристрастном и заказном процессе, в котором изначально определен виновный, определена мера наказания. Это показательный процесс. Чего хотят добиться украинцы? Не знаю, но это сигнал для Донецкой и Луганской народных республик, где находятся порядка 2,5 тыс. пленных, из которых значительная часть — нацисты из «Азова», совершивших множество преступлений. Высшая мера наказания в ДНР, вообще-то, расстрел», — подчеркнул Данилин.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве взволнованы ситуацией с Шишимариным. При этом он выразил сожаление по поводу невозможности защищать его интересы на месте, добавив, что в дальнейшем будут рассматриваться иные возможности продолжения попыток по другим каналам.

12 мая Савеловский суд Москвы заочно арестовал начальников двух СИЗО на Украине за жестокое обращение с российскими военнослужащими, попавшими в плен. В суде уточнили, что Сергей Шамшура является начальником СИЗО в Николаеве, Роман Чабаненко — начальником СИЗО Кропивницкого, передает агентство. Оба объявлены в международный розыск.

22 апреля пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ сообщила, что ведомство возбудило дело в отношении руководства ряда изоляторов на Украине по фактам жестокого обращения с российскими военнопленными. Отмечалось, что «лица, проходящие службу в украинских СИЗО, вопреки требованиям Конвенции об обращении с военнопленными неоднократно допускали жестокое обращение, пытки и истязания, а также высказывали угрозы жизни и здоровью в отношении более 20 российских военнослужащих, попавших в плен».

Уточнялось, что факты жестокого обращения с военнопленными зафиксированы в СИЗО № 13 в Киеве, СИЗО № 23 в Полтаве, а также в изоляторе города Кропивницкий Кировоградской области.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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