Бадюк поделился ожиданиями от предстоящего боя Папина и Прашовича

Спортсмен и актер Сергей Бадюк в беседе с «Известиями» 23 мая прокомментировал предстоящий бой российского боксера Алексея Папина и черногорца Дилана Прашовича.

«Бой будет очень-очень сложный для Леши. Они оба нокаутеры, и я за Лешей давно слежу. Сложность в том, что у Прашовича 100 любительских боев и их никуда не деть. Алеша — выходец из кикбоксинга, он чемпион мира абсолютный, но 100 боев, это 100 боев. Поэтому это не проходной бой, очень сложный», — заявил он.

При этом Бадюк сказал, что верит в Папина и его тренерский штаб, подчеркнув, что с поддержкой отца российского боксера и всех болельщиков, он обязательно одержит победу в поединке.

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Бадюк также дал прогноз на бой российского бойца ММА Ивана Штыркова и самбиста Михаила Мохнаткина. Он отметил физические данные спортсменов и признался, что не имеет фаворитов в этой схватке.

«Буду с нетерпением ждать этого боя. Болею за обоих, реально за обоих. Они прекрасные парни, такие открытые, настоящие, искренние. Поэтому самое главное, что хочу им пожелать: без травм, а там победит, естественно, сильнейший», — сказал он.

Ранее в этот же день Папин и Прашович оценили свои силы перед боем. Прашович выразил уверенность в своей победе, при этом, отметив, что Папин хороший боксер. Тем временем россиянин внимательно проанализировал технику черногорца, чтобы избавить себя от неприятных сюрпризов на ринге.

Поединок Папина и Прашовича состоится 27 мая в Омске в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Кроме этой пары в предстоящем турнире в соглавном бою на ринге вступят в схватку российские бойцы Иван Штырков и Михаил Мохнаткин, звезда кулачных боев Павел Шульский и обладатель титула «Самый большой бицепс России» Брюс Хлебников, российский боксер Алексей Тищенко и венесуэлец Нехомар Сермено. Также специальным гостем вечера станет музыкант, поэт и рэп-исполнитель Миша Маваши.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в прямом эфире 27 мая в 22:00 мск.