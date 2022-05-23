В McDonald’s Russia опровергли сохранение буквы М в бренде сети ресторанов

Гендиректор McDonald's в России Олег Пароев не подтвердил 23 мая сохранения желтой буквы М в бренде сети ресторанов.

Ранее в понедельник источник на ресторанном рынке рассказал «Известиям», что в качестве нового названия сети ресторанов могут быть использованы две латинские буквы — Mс. Также источник отмечал, что буква M может остаться фирменной.

«Желтая буква M не будет сохранена в оформлении ресторана, 100%. Название «Mc» даже не рассматривается. <...> Сохранение желтой буквы M не рассматривается, поскольку это явно указывает на принадлежность к McDonald's, по сути, это внешний вид товарного знака», — цитирует его ТАСС.

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Он отметил, что новое предприятие не может работать под старым брендом, поэтому все старые вывески будут демонтированы.

20 мая гендиректор аналитического агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров сообщил, что McDonald’s в России под новым брендом планируют открыть в июле, но могут успеть и к концу июня.

В тот же день Пароев не исключил, что в будущем в Россию может вернуться в страну и оригинальный бренд. Тогда же замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что новый собственник сети ресторанов McDonald's сохранит старую рецептуру.

19 мая стало известно, что McDonald's продаст свой бизнес в РФ партнеру из Сибири Александру Говору, нефтянику из Новокузнецка. Предприниматель будет развивать компанию под новым брендом, он купит все ресторанное портфолио сети.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».