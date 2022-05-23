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Глава Роспотребнадзора не исключила роста доли «Дельта»-штамма в России

Глава Роспотребнадзора Попова не исключила роста доли «Дельта»-штамма коронавируса в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что доля штамма «Дельта» коронавируса может вырасти в России. Об этом она заявила в понедельник, 23 мая.

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«Это возможно», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Попова отметила, что в настоящее время плотность иммунитета в России достаточная, чтобы этот штамм не проявлялся, пишет RT. Между тем, если он ослабнет, то и доля штамма «Дельта» может вырасти.

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Согласно данным ведомства на 17 мая, в России 99,24% случаев коронавируса приходится на штамм «Омикрон», 0,3% — на штамм «Дельта», сообщает телеканал «Звезда».

Ранее главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко заявила, что необходимые эпидемиологические нормы в период вакцинации от коронавируса москвичей были достигнуты.

Специалист подчеркнула, что пандемия продемонстрировала необходимость обсуждения нового подхода к вакцинации, пишет «Москва 24».

22 мая в ТАСС сообщили, что, согласно подсчетам агентства, заболеваемость COVID-19 в мире растет вторую неделю подряд. Всего в период с 15 по 21 мая зарегистрировано более 5,7 млн заражений, что на 70% больше, чем за предыдущий аналогичный период. Лидером по заболеваемости уже вторую неделю подряд становится США, сообщает телеканал «360». За последние семь дней в Штатах выявили более 570 тыс. новых случаев. При этом в среднем в сутки фиксировали уже свыше 100 тыс. заболевших. Журналисты ТАСС отметили, что таких показателей не было с февраля.

В тот же день генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о росте заболеваемости COVID-19 почти в 70 странах.

Он обратил внимание на рост смертности от ковида в Африке, хотя в целом в мире она упала сейчас до самого низкого уровня с марта 2020 года. Как подчеркнул Гебрейесус, коронавирус «преподносил сюрпризы на каждом повороте», и сейчас всё еще невозможно «предсказать его путь и его интенсивность».

20 мая Анна Попова напомнила о необходимости ревакцинироваться от COVID-19. Как отмечает НСН, она указала на то, что иммунитет к коронавирусной инфекции постепенно угасает, поэтому спустя шесть месяцев следует пройти ревакцинацию.

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