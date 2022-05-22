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Алекперов указал на невозможность для ЕС заменить нефть из России

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В случае введения эмбарго на российскую нефть странами Евросоюза (ЕС) это станет самым негативным сценарием и шоком для всех сторон, которые в этом будут участвовать. Так считает бывший глава «Лукойла» и акционер компании Вагит Алекперов.

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Как заявил бизнесмен в интервью Financial Times 22 мая, для ЕС «невозможно заменить такого крупного экспортера энергоносителей, как Россия, даже в среднесрочной перспективе».

«Введя санкции, западные страны дали четкий сигнал и заявили о своей позиции. Нет необходимости еще больше ужесточать их», — считает Алекперов.

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«Конфликты могут закончиться быстро, в то время как энергетическая конфигурация мира была определена десятилетиями инвестиций и напряженной работой многих поколений профессионалов. Нет необходимости подрывать или разрушать ее», — добавил он.

18 мая стало известно, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) был заблокирован. Среди ограничений этого пакета был пункт касательно эмбарго на импорт нефти из РФ. Однако не всем эта идея понравилась. Главы МИД стран ЕС несколько раз не могли прийти к общему решению из-за разногласий в этом вопросе, в частности, из-за позиции Венгрии.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан тогда же заявлял, что введение ЕС эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии. По его словам, стране потребуется минимум пять лет, а также средства для перестройки на другой порядок и реорганизацию производств.

Кроме того, ряд экспертов и экономистов предсказал европейским странам рост цен и перманентный кризис в экономике в случае отказа от российских энергоресурсов.

17 мая президент РФ Владимир Путин во время совещания по развитию нефтяной отрасли заявил, что попытка стран Евросоюза отказаться от российских энергоносителей — это «экономическое самоубийство». По его мнению, Брюссель принимает политически мотивированные решения, которые наносят ущерб прежде всего экономике ЕС.

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