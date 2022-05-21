Военкор «Известий» первым побывал на территории освобожденной «Азовстали»
Корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков первым побывал на территории освобожденного завода «Азовсталь».
Он пояснил, что сейчас на территории завода проходит разминирование.
«Повсюду слышны взрывы. «Азовсталь» — это огромнейшая территория, если учитывать бункеры и подземные ходы. Фактически там, наверное, еще один такой же завод», — рассказал Польшаков.
20 мая российское Министерство обороны сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Так, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода.
В тот же день корреспондент «Известий» сообщил о выходе с «Азовстали» командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея «Волыны» Волынского. Позже в распоряжении «Известий» появились кадры допроса боевика.
18 мая вышедшие с предприятия националисты и украинские военные рассказали, что ВС РФ обращаются с ними хорошо, кормят и оказывают медицинскую и другую помощь.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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