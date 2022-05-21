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Военкор «Известий» первым побывал на территории освобожденной «Азовстали»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков первым побывал на территории освобожденного завода «Азовсталь».

Он пояснил, что сейчас на территории завода проходит разминирование.

«Азовсталь» полностью освобождена. Спецоперация в Донбассе 21 мая, день 85-й
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«Повсюду слышны взрывы. «Азовсталь» — это огромнейшая территория, если учитывать бункеры и подземные ходы. Фактически там, наверное, еще один такой же завод», — рассказал Польшаков.

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20 мая российское Министерство обороны сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Так, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода.

В тот же день корреспондент «Известий» сообщил о выходе с «Азовстали» командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея «Волыны» Волынского. Позже в распоряжении «Известий» появились кадры допроса боевика.

18 мая вышедшие с предприятия националисты и украинские военные рассказали, что ВС РФ обращаются с ними хорошо, кормят и оказывают медицинскую и другую помощь.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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