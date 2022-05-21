Эксперт назвал глупыми заявления Зеленского об «эвакуации» боевиков с «Азовстали»

Украинская власть не способна признать свое поражение в связи со сдачей в плен боевиков, укрывавшихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил «Известиям» 21 мая военный историк Виктор Литовкин.

«Так бесславно закончилась история сидельцами «Азовстали». Правда, Зеленский назвал это эвакуацией на неподконтрольную украинской власти территорию. Это смешно и глупо. Такова украинская власть, которая не способна признать свое поражение», — прокомментировал Литовкин.

Как указал эксперт, операция по извлечению боевиков из подземных помещений «Азовстали» является беспрецедентной по своему содержанию.

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«Взять «Азовсталь», которая занимает огромную площадь на побережье Азовского моря, было очень непросто. Если бы наша армия начала боевые действия в подземелье, мы бы понесли большие потери, но (президент РФ Владимир) Путин принял правильное решение — приказал окружить «Азовсталь», — указал историк.

Литовкин отметил, что бандеровцы в Мариуполе несколько недель ждали, когда им придут на помощь, когда их освободит папа римский или генеральный секретарь ООН.

«В итоге президент Украины Владимир Зеленский, который обещал прорыв российской обороны, заявил, что он пришлет элитные подразделения. Когда никто не пришел на помощь, «азовцы» поняли, что ждать уже бесполезно и у них остается два выхода: остаться в катакомбах навсегда или сдаваться. Такая бескровная сдача в плен такого элитного бандеровского подразделения говорит о высоком боевом мастерстве наших военных», — анализирует эксперт.

Как считает историк, другие бандеровские подразделения, которые узнают о сдачи в плен «азовцев», последуют их примеру и тоже начнут сдаваться в плен. Таким образом, операция по освобождению ДНР и ЛНР придет к своему логическому завершению и будет «менее кровавой, чем предполагалось».

В этот же день военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов рассказал «Известиям», что боевики радикальной националистической группировки «Азов» (против участников которой в РФ возбуждены уголовные дела), сдавшиеся в плен в Мариуполе, помимо использования в своих рядах нацистской символики Третьего рейха, применяли в отношении людей методы нейролингвистического программирования (НЛП).

20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя Донецкой Народной Республики. В докладе Минобороны сообщалось, что в плен сдалась группа украинских неонацистов в составе 531 человека, всего же с 16 мая сложили оружие 2439 украинских боевиков.

Позже Минобороны показало выход боевиков и их досмотр военнослужащими ВС РФ. У большинства в ходе досмотра были обнаружены схожие с нацистской символикой татуировки.