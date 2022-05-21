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Глава Крыма предложил отправить пленных нацистов восстанавливать Донбасс

Аксенов: пленных нацистов надо отправить восстанавливать разрушенные города Донбасса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пленные нацисты Украины должны отправиться восстанавливать разрушенные города Донбасса. Такое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов.

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«Тех пленных нацистов, которые не будут расстреляны по приговору трибунала, надо направить на самые черные и тяжелые работы по восстановлению разрушенных ими городов Донбасса. Найдутся для них места и в крымской колонии. Здесь их ждет «теплый» прием, уроки русского языка и антифашизма, которые они запомнят на всю оставшуюся жизнь», — высказался Аксенов в своем Telegram-канале в пятницу, 20 мая.

Днем ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о создании правительством РФ специального штаба по восстановлению освобожденных территорий Украины.

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18 мая в МИДе Луганской народной республики (ЛНР) стало известно о привлечении украинских военных, добровольно сдавшихся в плен, к сбору тел их сослуживцев.

9 мая Минстроем России началась оценка ущерба инфраструктуры Донбасса.

С 1 мая МЧС ДНР начало восстанавливать объекты инфраструктуры Мариуполя. При помощи специальной техники спасатели начали разбирать завалы в жилых кварталах, демонтировать межэтажные перекрытия железобетонных конструкций.

Масштабные разрушения Донбасса образовались в ходе специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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