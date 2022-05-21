Глава Крыма предложил отправить пленных нацистов восстанавливать Донбасс

Пленные нацисты Украины должны отправиться восстанавливать разрушенные города Донбасса. Такое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Тех пленных нацистов, которые не будут расстреляны по приговору трибунала, надо направить на самые черные и тяжелые работы по восстановлению разрушенных ими городов Донбасса. Найдутся для них места и в крымской колонии. Здесь их ждет «теплый» прием, уроки русского языка и антифашизма, которые они запомнят на всю оставшуюся жизнь», — высказался Аксенов в своем Telegram-канале в пятницу, 20 мая.

Днем ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о создании правительством РФ специального штаба по восстановлению освобожденных территорий Украины.

Реклама

18 мая в МИДе Луганской народной республики (ЛНР) стало известно о привлечении украинских военных, добровольно сдавшихся в плен, к сбору тел их сослуживцев.

9 мая Минстроем России началась оценка ущерба инфраструктуры Донбасса.

С 1 мая МЧС ДНР начало восстанавливать объекты инфраструктуры Мариуполя. При помощи специальной техники спасатели начали разбирать завалы в жилых кварталах, демонтировать межэтажные перекрытия железобетонных конструкций.

Масштабные разрушения Донбасса образовались в ходе специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».