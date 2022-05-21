Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

В Чехии заявили о согласии ЕС на обход антироссийских санкций ради газа

0
Газовая вышка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Евросоюза согласились на обход собственных антироссийских санкций, покупая у Москвы газ за рубли. Об этом в своей статье для портала Lidovdsky написал чешский журналист Ян Махачек.

Фифти нефти: ЕС не убедил Венгрию отказаться от энергосырья из РФ
Как главы МИД стран объединения вновь пытались согласовать шестой пакет санкций против Москвы

По его словам, в настоящий момент почти все страны Европы приняли предложенный Россией механизм оплаты голубого топлива, хотя недавно ЕС отвергала российские условия.

«Реальность такова, что за российский газ мы платим в рублях. А меняя собственные валюты на российскую в российском банке на свое имя или имя наших компаний, мы обходим санкции, которые сами же с большой политической помпой и приняли», — отметил журналист в опубликованном 19 мая материале.

Реклама

По мнению Махачека, европейские политики «бесстыдно врали» избирателям, говоря, что не примут новую систему оплаты газа России.

20 мая источники Reuters сообщили о том, что Германия и Италия заявили своим компаниям о возможности открытия счетов в рублях для покупки газа РФ без нарушения антироссийских санкций. Отмечалось, что это произошло еще до того, как 12 мая итальянская нефтегазовая компания Eni заявила о намерении продолжить закупать российский газ в мае, даже если оплата будет производиться в рублях. Сообщалось, что руководство Eni одобрило этот шаг после заявления «Газпрома» о том, что рублевые платежи не нарушат санкции ЕС.

19 мая вице-премьер России Александр Новак рассказал, что уже около половины из 54 импортеров российского газа открыли рублевые счета в Газпромбанке для оплаты по новой схеме. Он также назвал введение оплаты за газ в рублях вынужденной мерой, уточнив, что это необходимо для сохранения экспортной выручки.

14 мая Еврокомиссия распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций. В рекомендациях говорится, что санкции не запрещают открывать счет в банке, который отвечает за получение денег в обмен на поставки газа.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа «К» в Газпромбанке.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022