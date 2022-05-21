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Эрдоган обсудил с Джонсоном позицию Турции по расширению НАТО

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Борис Джонсон и Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: TASS/EPA/Riccardo Antimiani
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО и региональную повестку, включая ситуацию вокруг Украины, сообщило в пятницу, 20 мая, агентство Anadolu со ссылкой Управление по связям администрации президента страны.

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«Президент Эрдоган заявил, что отношения Швеции и Финляндии с лицами и так называемыми структурами, подконтрольными террористической организации PKK/YPG (организаций РПК [Рабочая партия Курдистана признана Анкарой экстремистской] и СНС — «Силы народной самообороны» в Сирии, ответвление РПК, по мнению Анкары), представляют собой основную проблему. Глава государства отметил: в Анкаре должны убедиться, что Финляндия и Швеция будут поддерживать ценности НАТО, а законные интересы Турции будут учтены», — приводит агентство итоги телефонных переговоров политиков.

Президент Турции также указал на недопустимость игнорирования реакции турецкой общественности на заявку о членстве в НАТО стран, поддерживающих терроризм.

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18 мая Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Турецкая сторона дала ясно понять, что в настоящий момент не может одобрить начало обсуждения.

Накануне, 17 мая, Bloomberg со ссылкой на источники сообщило условия Турции, которые страна якобы предъявляет в обмен на разрешение скандинавским странам вступить в альянс. Это, кроме прочего, включение Турции в программу производства истребителей F-35 Lightning и снятие ограничительных мер за закупку российского зенитного ракетного комплекса С-400.

Ранее в тот день Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу указал, что большинство граждан Турции выступает против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана), которая признана террористической в Турции.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

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