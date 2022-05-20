Производство вакцин «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» остановлено из-за отсутствия заявок

Из-за отсутствия заявок от регионов выпуск вакцин от коронавируса «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» был приостановлен. Об этом 20 мая сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Горелов рассказал, что заявки поступают только на «Спутник V».

«Мы столкнулись с тем, что <…> из регионов не поступают заявки на другие вакцинные препараты, кроме «Спутника». <…> В результате остановлено производство «КовиВака», «ЭпиВака», — сообщил Горелов.

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19 мая Роспотребнадзор призвал, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, продолжать соблюдать меры профилактики.

15 мая директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о наиболее эффективном сочетании вакцин для защиты от коронавируса. По его словам, для лучшей защиты стоит переходить на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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