В Госдуме ответили на слова Блинкена об отказе РФ в 90-х вступить в НАТО

Даже теоретическое вступление России в Североатлантический альянс (НАТО) заставило бы США и их союзников изрядно понервничать. Об этом в пятницу, 20 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова американского госсекретаря Энтони Блинкена.

«Всем давно пора привыкнуть, что коллективный Запад говорит одно, подразумевает другое, а делает третье. Сегодня даже теоретическое вступление России в НАТО, куда, по словам Блинкена, приглашали нашу страну еще в 90-е, заставило бы изрядно понервничать США и их союзников», — отметил он.

Как подчеркнул депутат, Россия — сильная и могущественная страна, с интересами которой должны считаться. Именно это так беспокоит Соединенные Штаты, нацеленные на однополярный мир и собственное господство и не желающие иметь на международной арене достойных соперников в лице РФ, добавил Белик.

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«Но наша страна не будет плясать под чью-то дудку и поддаваться давлению Запада, как это делают другие страны, скованные тисками из-за океана. Напомню, что в конце прошлого года Москва попросила НАТО не расширяться на восток. Однако альянс дал понять, что ведет свою геополитику, прикрывая ее вопросами безопасности», — заключил парламентарий.

Накануне Блинкен заявил, что Россия не пожелала вступить в Североатлантический альянс в 90-х годах прошлого века. Также он указал на то, что НАТО — оборонительный альянс, в который страны объединяются для уверенности, что в случае нападения все участники будут ее защищать. У альянса нет агрессивных намерений в отношении России, добавил госсекретарь.

В феврале в телеобращении к гражданам России Путин рассказал о беседе с на тот момент президентом США Биллом Клинтоном в 2000 году. Российский лидер спросил американского коллегу, как бы в Белом доме отнеслись к вступлению России в НАТО. По его словам, реакция на вопрос внешне выглядела «весьма сдержанно».

Сам Клинтон позже рассказал, что предлагал и Борису Ельцину, и Владимиру Путину членство России в НАТО, а США якобы никогда не пытались «игнорировать или изолировать» Россию.

Как после этого заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, США неоднократно говорили о том, что вступление РФ в Североатлантический альянс невозможно. Он напомнил, что в 90-е годы Москва участвовала в программе «Партнерство во имя мира». Кроме того, был заключен Основополагающий акт Россия–НАТО. РФ участвовала в некоторых совместных миротворческих операциях, а Вашингтон финансировал вывод российских войск из Прибалтики.

Москва многократно подчеркивала, что Запад фактически обманул РФ, обещая нерасширение на восток.