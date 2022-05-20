Госсекретарь США заявил об отказе России в 90-х вступить в НАТО

Россия не пожелала вступить в НАТО в 90-х годах прошлого века. Об этом 19 мая заявил руководитель внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен в эфире телеканала CBS.

На предложение ведущего пригласить Россию в НАТО Блинкен ответил, что в 90-х об этом речь якобы велась.

«Россияне решили, что они этого не хотят», — заверил высокопоставленный дипломат.

По его словам, НАТО — оборонительный альянс, в который страны объединяются для уверенности, что в случае нападения все участники будут ее защищать. У альянса нет агрессивных намерений в отношении России, сказал Блинкен.

16 мая президент России Владимир Путин указал, что расширение НАТО носит искусственный характер. Он добавил, что ответ России на вхождение Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от расширения инфраструктуры альянса, потому что сейчас пока «проблемы создаются на голом месте».

Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом не лучшим образом влиять на другие регионы, заключил российский лидер.

В феврале в телеобращении к гражданам России Путин рассказал о беседе с на тот момент президентом США Биллом Клинтоном в 2000 году. Российский лидер спросил американского коллегу, как бы в Белом доме отнеслись к вступлению России в НАТО. По его словам, реакция на вопрос внешне выглядела «весьма сдержанно».

Сам Клинтон позже рассказал, что предлагал и Борису Ельцину, и Владимиру Путину членство России в НАТО, а США якобы никогда не пытались «игнорировать или изолировать» Россию, отмечает «Газета.Ru».

Как после этого заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, США неоднократно говорили о том, что вступление РФ в Североатлантический альянс невозможно.

Он напомнил, что в 1990-е годы Москва участвовала в программе «Партнерство во имя мира». Кроме того, был заключен основополагающий акт Россия–НАТО. РФ участвовала в некоторых совместных миротворческих операциях, а Вашингтон финансировал вывод российских войск из Прибалтики.

Москва многократно подчеркивала, что Запад фактически обманул РФ, обещая нерасширение на восток.