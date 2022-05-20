Врач назвал самый опасный вид травм для человека

Травмы головы являются самым опасным видом повреждений для человека. Об этом 20 мая предупредил заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Петр Давыдов.

При этом главным критерием серьезности повреждения врач назвал наличие кровотечения из раны. Повреждения головы очень опасны и чреваты осложнениями, поэтому они требуют пристального внимания, подчеркнул специалист.

«Также необходимо вызывать скорую помощь при деформации конечности по оси, когда мы видим «неестественное» искривление конечности, это также требует обращения за помощью, так как связано с переломом или тяжелым вывихом, при которых необходимо участие специалиста», — рассказал Давыдов «РИА Новости».

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Для снижения риска травмирования эксперт рекомендовал всегда смотреть по сторонам, отдавать предпочтение более безопасной обуви на нескользкой подошве и минимизировать травмоопасные действия.

23 апреля врач-хирург Фуад Сейфуллаев заявил, что возникновение гематомы и повышение температуры после получения травмы требуют обращения к врачу. Кроме того, помощь специалиста потребуется, если сам синяк со временем увеличивается, а боль не проходит. При этом царапины и ссадины довольно легко вылечить самостоятельно: обеззаразить рану, перевязать или заклеить, а в дальнейшем использовать антибактериальные гели или присыпки для быстрого заживления.