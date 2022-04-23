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Хирург назвал требующие помощи врача симптомы после порезов и синяков

Хирург Сейфуллаев рассказал, в каких случаях порезы и синяки требуют помощи врача
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Возникновение гематомы и повышение температуры после получения травмы требует обращения к врачу. Эти и другие опасные симптомы порезов и синяков назвал аспирант кафедры хирургии повреждений, врач-хирург Фуад Сейфуллаев.

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По его словам, синяк представляет собой наименее опасный вид травм, однако иногда при его лечении все же может потребоваться помощь специалиста. Так, к врачу придется обратиться, если сам синяк со временем увеличивается, а боль не проходит — это может указывать на образование гематомы.

«На месте ушиба может появиться «шишка», которая, как шарик, перекатывается под кожей – это тоже вероятная гематома, наличие которой требует обращения к хирургу. Иногда синяк может не увеличиваться и перестает болеть, но само потемнение кожи остается — это еще один признак того, что под ним остается гематома, которая имеет внутри себя сгустки крови», — пояснил специалист в беседе с «Газетой.Ru» 23 апреля.

Как отметил Сейфуллаев, царапины и ссадины довольно легко вылечить самостоятельно: обеззаразить рану, перевязать или заклеить, а в дальнейшем использовать антибактериальные гели или присыпки для быстрого заживления.

Однако опасным видом подобных травм является порез, который отличается повышенным риском воспаления из-за возможного попадания в кровь болезнетворных микроорганизмов. В этом случае в группу риска попадают граждане со слабым иммунитетом или хроническими заболеваниями, им не рекомендуется заниматься самолечением, предупредил врач.

«Температура тела выше 37 градусов; распространение болезненности не только на месте пореза, но и на 2–3 сантиметра вокруг самой раны; возникновение сильного покраснения, появление небольшого налета беловатого цвета на ране — любой из этих признаков может говорить о возможном воспалительном процессе в организме, и тогда необходимо обратиться к врачу-хирургу», — добавил он.

20 апреля заслуженный врач РФ, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов раскрыл секреты здорового сна и комфортного пробуждения. По его словам, максимальная загрузка днем поможет быстро засыпать и чувствовать себя активным с самого утра. Также утром рекомендуется сделать несколько интенсивных упражнений, они добавят бодрости и трудоспособности. Кроме того, если работа связана с мозговой активностью, то лучше ее завершить за два-три часа до сна, чтобы навязчивые мысли не мешали отдыху.

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