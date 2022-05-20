Пентагон опроверг сведения об отправке на Украину противокорабельных ракет

Соединенные Штаты Америки еще не передавали Украине противокорабельные ракеты и не одобряли такие поставки. Об этом на брифинге 19 мая сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Не буду строить предположения насчет систем, которые не посылались или еще не получали одобрения на отправку», — заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства после того, как его спросили, действительно ли Вашингтон работает над передачей Киеву противокорабельных ракет.

Ранее в этот же день канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщила, что намерена передать Киеву дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники. Кроме того, Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский договорились активизировать совместную работу с США, Францией ​​и Германией для «определения долгосрочной архитектуры безопасности Украины».

5 мая член палаты представителей США Джейсон Кроу сообщил, что Украина запросила у Штатов противокорабельные ракеты, беспилотники и реактивные системы залпового огня. По его словам, «список пожеланий» президент Украины Владимир Зеленский передал американским депутатам, посетившим Киев.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции». Также она отметила, что Россия жестко ответит на провоцирование Киева к атакам по российским объектам.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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