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Пентагон подтвердил курс на отсутствие планов отправить военных США на Украину

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Военные НАТО
Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
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Америка не намерена отправлять на Украину войска для помощи стране, заявил 19 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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«Президент [США Джо Байден] дал четко понять, что войска США не будут воевать на Украине. Эта позиция не изменилась», — высказался Кирби во время брифинга, трансляцию которого вел YouTube-канал PBS NewsHour.

10 марта официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки исключила отправку на Украину американских солдат для противодействия проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса.

При этом Америка, несмотря на отрицание своего участия в кризисе вокруг Украины, продолжает помогать украинской стороне вооружением, специалистами и информацией.

Так, 19 мая стало известно о том, что американская сторона подготовила новый пакет военной помощи Украине, в составе которой будут радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы и артиллерийские снаряды. Тогда Джо Байден отметил, что США уже оказали Украине историческую по масштабам помощь в сфере безопасности, и пообещал, что его администрация ускорит поставки новых вооружений.

9 мая Байден подписал принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу, по которому хозяин Белого дома может дать распоряжение предоставить Украине во временное пользование американскую боевую технику и вооружение.

5 марта в МИД России призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран. Кроме того, 23 апреля Захарова заявила, что спецслужбы стран НАТО под видом инструкторов из США, Великобритании и других государств участвуют в управлении боевыми действиями на Украине. Также Соединенные Штаты вместе с партнерами по НАТО были замечены в подготовке провокаций против российской армии.

Страны Запада начали активно вооружать Украину и помогать ей своими специалистами и действиями спецслужб на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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