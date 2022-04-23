Захарова заявила о финальной стадии подготовки провокаций Запада на Украине

США вместе с партнерами по НАТО перешли к финальной стадии подготовки провокационных действий с целью дискредитировать российскую армию на Украине. Об этом свидетельствуют опубликованные 23 апреля данные Министерства обороны Российской Федерации, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Опубликованные сегодня данные Минобороны России со всей очевидностью доказывают: Вашингтон в тесной координации с партнерами по НАТО перешел к финальной стадии проработки провокаций на Украине, которые должны убедить мировое сообщество в «применении Россией отравляющих боевых веществ и биологических агентов», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что экономическое давление на Россию стало первым этапом, чтобы заставить Москву «полностью пересмотреть законные интересы в области обеспечения безопасности». Теперь, после неудачи Штатов они решили задействовать оружие массового уничтожения. В случае реализации плана будут огромные жертвы.

Ранее в этот же день начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов назвал высказывание директора ЦРУ Уильяма Бернса о якобы возможном применении Россией тактического ядерного оружия на Украине абсурдным.

По словам военного, американские власти планируют провокации, целью которых является обвинение российской армии в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия. Минобороны располагает всей необходимой информацией.

19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия. Речь идет только об обычных вооружениях, подчеркнул он.

Министр обратил внимание на то, что Россия на протяжении многих десятилетий неизменно выступала против использования ядерного оружия. Он напомнил, что еще в 1987 году лидеры СССР и США подписали декларацию, где говорилось о невозможности одержать победу в ядерной войне и о необходимости ее предотвращения.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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