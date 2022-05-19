Вооруженный мужчина удерживает прихожан в церкви в Висконсине

В американском городе Эпплтон штата Висконсин вооруженный огнестрельным оружием мужчина захватил церковь и уже в течение нескольких часов удерживает там прихожан. Об этом 19 мая сообщает портал WBay.

По данным журналистов, неизвестный вошел в церковь еще утром, затем направил оружие на прихожан, после чего беспрепятственно забрался на крышу здания. Там он просидел несколько часов и к моменту приезда полиции сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Полиция убедила преступника вступить в переговоры. В церкви, которую удерживает мужчина, по предварительным данным, находятся несколько десятков человек. Информация о жертвах или пострадавших пока отсутствует. Правоохранители настоятельно призвали горожан избегать данного района.

Ранее 14 мая стало известно, что на Центральном рынке в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) США неизвестный открыл стрельбу, в результате минимум один человек получил ранение.

В тот же день в результате стрельбы в супермаркете в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк) погибли минимум десять человек. 18-летний стрелявший транслировал свое нападение на видеостриминговый сервис Twitch. Перед этим он опубликовал онлайн-манифест более чем на 100 страниц, в котором назвал себя «сторонником превосходства белой расы, расистом, антисемитом».