Один человек ранен в результате стрельбы на рынке в Лос-Анджелесе

На Центральном рынке в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) США в субботу, 14 мая, неизвестный открыл стрельбу, в результате минимум один человек получил ранение. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в субботу, на место происшествия выехали экстренные службы и местные власти.

Состояние пострадавшего неизвестно.

Уточняется, что подозреваемый с места происшествия скрылся, официальной информации о нем нет. Очевидцы описывают стрелявшего как белого мужчину.

Ранее в этот день в результате стрельбы в супермаркете в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк) погибли минимум десять человек. 18-летний стрелявший транслировал свое нападение на видеостриминговый сервис Twitch. Перед этим он опубликовал онлайн-манифест более чем на 100 страниц, в котором назвал себя «сторонником превосходства белой расы, расистом, антисемитом».

По предварительной версии полиции, нападение могло быть совершено на почве расизма, поскольку большинство погибших и пострадавших были темнокожими.

Соцсеть Twitch уже заблокировала аккаунт, с которого велась трансляция, и пообещала не допустить ее распространения.