НАТО довело число сил в состоянии высокой боеготовности до 42 тыс. человек

НАТО довело число сил в состояние высокой боевой готовности до 42 тыс. человек. Об этом 19 мая заявил на пресс-конференции в Брюсселе верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе Тод Уолтерс.

«Под моим руководством как верховного главнокомандующего в Европе у нас сейчас имеется свыше 42 тыс. человек и 120 самолетов в состоянии высокой степени боеготовности, в режиме готовности находятся также более 20 кораблей», — рассказал он.

Уолтерс также заявил о готовности НАТО, в случае необходимости, «применять концепцию всеобъемлющего сдерживания», в том числе на Балтике и в районе Черного моря.

На пресс-конференции также выступил председатель военного комитета альянса Роб Бауэр. Он добавил в свою очередь, что НАТО будет и дальше поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

15 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса продолжать наращивать поставки военной помощи Украине. Однако на следующий день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО как организация ничего не сделало для помощи Украине. По словам министра, Киеву помог Евросоюз, который ввел экономические санкции против России, предоставил экономическую и военную поддержку стране.

7 мая Столтенберг также отмечал, что альянс планирует и дальше помогать Киеву, но при этом не станет стороной конфликта.

10 апреля генсек НАТО рассказал, что альянс разрабатывает планы развертывания постоянных полномасштабных вооруженных сил на восточном фланге, рядом с Россией. Он отметил, что это вызвано спецоперацией России по защите Донбасса. Он уточнил тогда, что на восточном фланге уже находятся 40 тыс. солдат альянса.

8 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что, продолжая обеспечивать Украину дополнительным вооружением, НАТО ведет дело к затягиванию конфликта. При этом она указала на то, что Североатлантический альянс уже давно воюет «на стороне и руками Украины».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».