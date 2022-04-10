Столтенберг заявил о планах по продолжению укрепления НАТО на восточном фланге

Североатлантический альянс (НАТО) разрабатывает планы развертывания постоянных полномасштабных вооруженных сил на восточном фланге, рядом с Россией. Как охарактеризовал это состояние генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг 10 апреля, НАТО находится «в разгаре очень фундаментальной трансформации».

Генсек НАТО отметил, что трансформация альянса вызвана специальной операцией России по защите Донбасса. В связи с чем на восточном фланге сейчас находятся уже 40 тысяч солдат альянса, хотя до 24 февраля, когда Россия объявила о начале своих действий, военных было в десять раз меньше.

«Сейчас мы попросили наших военачальников предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО к новой реальности. Я думаю, что лидеры альянса примут решения по этому вопросу, когда они встретятся в Мадриде на саммите в июне», — заявил Столтенберг в интервью The Telegraph.

По словам Столтенберга, что происходит сейчас в мире — это новая реальность и «новая нормальность для европейской безопасности».

Ранее, 8 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль убежден в агрессивном характере НАТО. По его мнению, любое расширение деятельности альянса, его влияния не несут дополнительной безопасности и стабильности.

Так Песков прокомментировал заявление Столтенберга о том, что альянс расширит поддержку Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины на фоне спецоперации России.

26 февраля российский сенатор Алексей Пушков заявил, что НАТО начнет разваливаться, если откажется от концепции «российской угрозы». Сенатор отметил, что альянс не отвечает на реальные вызовы, с которыми сталкивается западный мир, например с терроризмом или пандемией коронавируса, однако борется с выдуманными и гипотетическими угрозами.

24 февраля руководство альянса заявило, что будет наращивать присутствие на восточном фланге блока, в частности в трех прибалтийских республиках — Латвии, Литве и Эстонии, «для предотвращения атаки на территорию НАТО».

Россия в этот день, 24 февраля, начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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