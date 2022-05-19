Буш-младший подал Саакашвили идею воевать против русских

Бывший президент США Джордж Буш-младший стал героем очередного розыгрыша российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус), которые позвонили ему от имени президента Украины Владимира Зеленского. Запись телефонного разговора была представлена 19 мая на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

В беседе с пранкерами некогда лидер Соединенных Штатов озаботился судьбой находящегося под арестом в Грузии экс-президента страны Михаила Саакашвили. Как выяснилось, Буш-младший уверен, что Саакашвили до сих пор находится на Украине, и не знает, что политик в настоящее время сидит в тюрьме на своей родине.

«Позвольте мне спросить: есть ли на нем форма? Воюет ли он против русских? Он воюет против русских? Вы дали ему гражданство? Он должен сражаться против русских», — сказал Буш в разговоре с пранкерами.

Далее, по-прежнему думая, что он общается с Владимиром Зеленским, экс-президент США признал, что Саакашвили всегда был «буйным парнем» и у его страны с ним были проблемы в Грузии.

«(Президент РФ Владимир) Путин расставил ловушку, и он в нее попал. И любая паника в то время была недопустима. Вам нужно было спросить меня, должен ли он быть частью вашего правительства. Я бы дал вам совет. Но знаете, я не разговаривал с Саакашвили с 2008 года», — добавил он.

Напомним, после того как Саакашвили покинул Грузию, он получил гражданство Украины, а с 2015 по 2016 год занимал пост губернатора Одесской области. Саакашвили задержали 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Кроме того, политик в Грузии заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Сейчас он находится там под арестом в тюрьме и в феврале текущего года объявлял повторную голодовку из-за плохого лечения в связи с ухудшившимся состоянием здоровья.

В другой части записи, представленной Кузнецовым и Столяровым на марафоне «Новые горизонты» 19 мая, в ходе разговора Буш позволил себе ряд откровенных высказываний, подтвердив многие факты. Он рассказал «Зеленскому», что всегда был за то, чтобы Украина была в ЕС и НАТО. А в Североатлантическом альянсе Буш не желал видеть Россию, однако он отметил, что хотел видеть Москву «на краю НАТО».

26 марта YouTube заблокировал канал пранкеров. Этому предшествовала публикация розыгрыша министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Разговор с ним происходил от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по видеосвязи, то есть британский министр видел, с кем разговаривает более 20 минут.

Летом 2021 года пранкеры разыграли президента Украины Владимира Зеленского. Они представились мэром Киева Виталием Кличко. В ходе разговора обсуждалась отставка главы столицы Украины.