Вован и Лексус показали часть пранка с экс-президентом США Бушем

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, представили большую часть видеозаписи розыгрыша 43-го президента США Джорджа Буша-младшего. Ролик был показан 19 мая на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

Бывший американский лидер думал, что ведет беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора Буш позволил себе ряд откровенных высказываний, подтвердив многие факты. Он рассказал «Зеленскому», что всегда был за то, чтобы Украина была в ЕС и НАТО. В Североатлантическом альянсе Буш не желал видеть Россию, однако он отметил, что хотел видеть Москву «на краю НАТО».

«Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем [президент РФ Владимир ] Путин резко изменился. Всё, что он хотел, — это контролировать, что НАТО не наступательный альянс, а оборонительный», — рассказал бывший американский лидер.

Также пранкеры подняли тему о не расширении НАТО. Они напомнили, что в начале девяностых, тогда госсекретарь США Джеймс Бейкер обещал бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять альянс, специально указав, что это «было бы совершенно неправильно».

«Это верно. Времена меняются. Бейкер был госсекретарем при моем отце, это было много лет назад. А значит, и США надо гибко подстраиваться под время. И именно поэтому сейчас вы (думая, что обращается к Зеленскому. — Ред.) находите такую мощную поддержку нашей страны», — отметил Буш.

Бывший американский лидер также подчеркнул, что в настоящее время фактически идет «война западного мира против русских». В ходе разговора Буш подтвердил работу американских биолабораторий на Украине. Он указал на то, что они работают на территории Украины под контролем и финансировании Пентагона уже многие годы.

Кроме того, во время разговора речь зашла и о Михаиле Саакашвили — бывшем президенте Грузии (после того как он покинул Грузию, получил гражданство Украины, а с 2015 по 2016 год занимал пост губернатора Одесской области). Буш назвал его «буйным парнем» и отметил, что тот «должен сражаться против русских».

В финале диалога «Зеленский» попросил Буша поговорить с Вованом и Лексусом под предлогом того, что они являются героями Украины, якобы пилотами, сбившими множество российских самолетов. Буш-младший, думая, что это правда, с удовольствием приветствовал пранкеров, отдал им честь и заключил: «Слава Вовану и Лексусу. Я очень вами горжусь».

А Вован и Лексус обратились к Бушу словами из фильма «Брат-2»: «Вот скажи мне, американец, в чем сила?». Тот, немного замешкавшись, все же ответил: «Сила в правде и правда с вами».

Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Бушем-младшим Вован и Лексус в ближайшее время презентуют в новом выпуске своей авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube.

26 марта YouTube заблокировал канал пранкеров. Этому предшествовала публикация розыгрыша министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Разговор с ним происходил от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по видеосвязи, то есть британский министр видел, с кем разговаривает более 20 минут.

Во время беседы Вован и Лексус попросили не поставлять больше Киеву переносные противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) NLAW, так как они часто «выходили из строя и для Украины это было проблемой». В ответ на это британский министр отметил, что в Великобритании это вооружение работало без проблем, и добавил, что ПТУР в стране осталось не так много. Кроме того, Уоллес выразил готовность поддержать ядерные устремления Киева.

Летом 2021 года пранкеры разыграли президента Украины Владимира Зеленского. Они представились мэром Киева Виталием Кличко. В ходе разговора обсуждалась отставка главы столицы Украины.