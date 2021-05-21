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Пранкеры обсудили с Зеленским «отставку» Кличко

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Известные под псевдонимами Вован и Лексус российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, разыграли президента Украины Владимира Зеленского. Это следует из сюжета You-Tube-канала «Октагон».

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«Мы достали из своего архива один из таких звонков, во время которого мэр Киева сообщает президенту о своем скором увольнении», — говорится в комментарии к ролику.

Пранкеры позвонили украинскому лидеру, представившись мэром Киева Виталием Кличко. В ходе разговора обсуждалась отставка главы столицы Украины.

«Я устал терпеть это. Давление ваше. Вы меня пытаетесь унизить публично всячески», — заявил один из пранкеров, представившийся Кличко. В ответ Зеленский предложил обсудить происходящее попозже, пояснив, что время уже позднее.

17 мая мэр Киева опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором обвинил руководство Украины в попытках дискредитировать его.

13 мая Виталий Кличко назвал обыски у столичных чиновников и на городских предприятиях давлением на него. По его словам, за последние несколько дней проведены обыски в «Киевзеленстрое», в КП «Спецжилфонд», в Киевском институте земельных отношений и других организациях, а также в департаментах земельных ресурсов и социальной политики мэрии.

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