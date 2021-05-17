Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин поручил усилить безопасность в Петербурге на время ЧЕ по футболу
Мир
Нетаньяху заявил о продолжении ударов по радикалам в Газе
Мир
Эрдоган «проклял» поднявшее флаг Израиля правительство Австрии
Общество
«Аэрофлот» сократит число рейсов в Турцию до двух в неделю
Туризм
В АТОР рассказали о переплатах россиян за отдых за границей
Общество
Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России
Туризм
Аксенов рассказал о туристических возможностях Крыма
Мир
Евросоюз продлил на год режим санкций за киберпреступления
Происшествия
Один человек погиб при крушении вертолета под Архангельском

Мэр Киева предрек Зеленскому судьбу Януковича

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в попытках дискредитировать его. Об этом он рассказал 17 мая в видеообращении в своем Telegram-канале.

Враг номер один: за что Зеленский преследует Медведчука
Оппозиционного лидера отправили под домашний арест

По его мнению, правоохранители проводят обыски в ряде предприятий ЖКХ Киева, чтобы облить его грязью. Администрация столицы Украины сама передавала правоохранителям материалы, которые в настоящее время используются при обыске, отметил он.

«Сегодня проверки и обыски осуществляют преимущественно по тем материалам, которые передали мы сами. По тем нарушениям, которые обнаружили мы сами», — пояснил он. Он задался вопросом, чем занималась полиция, если по некоторым делам город передал материалы несколько лет назад.

Кличко призвал правоохранителей отчитаться о статусе дел. В заключении он назвал президента Украины Владимира Зеленского последователем экс-главы государства Виктора Януковича. Как добавил Кличко, тот использовал схожую схему атаки на городскую власть в 2010 году.

«Помните, где он сейчас?» — задал он вопрос.

Как пишет «Газета.ру», под прицел украинских правоохранителей попал и глава исполкома партии «УДАР», многолетний соратник и кум мэра Киева Виталия Кличко Артур Палатной. У него силовики провели обыски 12 мая.

Летом 2019 года Виталий Кличко получил от президента Украины официальное подтверждение предстоящего изменения системы руководства городом. Тогда мэр Киева заявил, что считает лишение избранного мэра исполнительных полномочий возвращением методов Януковича и утратой столицей самоуправления.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021