Мэр Киева предрек Зеленскому судьбу Януковича

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в попытках дискредитировать его. Об этом он рассказал 17 мая в видеообращении в своем Telegram-канале.

По его мнению, правоохранители проводят обыски в ряде предприятий ЖКХ Киева, чтобы облить его грязью. Администрация столицы Украины сама передавала правоохранителям материалы, которые в настоящее время используются при обыске, отметил он.

«Сегодня проверки и обыски осуществляют преимущественно по тем материалам, которые передали мы сами. По тем нарушениям, которые обнаружили мы сами», — пояснил он. Он задался вопросом, чем занималась полиция, если по некоторым делам город передал материалы несколько лет назад.

Кличко призвал правоохранителей отчитаться о статусе дел. В заключении он назвал президента Украины Владимира Зеленского последователем экс-главы государства Виктора Януковича. Как добавил Кличко, тот использовал схожую схему атаки на городскую власть в 2010 году.

«Помните, где он сейчас?» — задал он вопрос.

Как пишет «Газета.ру», под прицел украинских правоохранителей попал и глава исполкома партии «УДАР», многолетний соратник и кум мэра Киева Виталия Кличко Артур Палатной. У него силовики провели обыски 12 мая.

Летом 2019 года Виталий Кличко получил от президента Украины официальное подтверждение предстоящего изменения системы руководства городом. Тогда мэр Киева заявил, что считает лишение избранного мэра исполнительных полномочий возвращением методов Януковича и утратой столицей самоуправления.