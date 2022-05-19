Прямой эфир
Сюжет:

Турция заявила НАТО о планах блокировать вступление Финляндии и Швеции

Турция проинформировала НАТО о решении сказать «нет» вступлению Финляндии и Швеции в альянс
0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Mustafa Kaya
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турция проинформировала НАТО о решении сказать «нет» вступлению Финляндии и Швеции в альянс. Об этом заявил в четверг, 19 мая, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Переход во вступление: что может помешать Финляндии и Швеции войти в НАТО
Хельсинки и Стокгольм планируют вместе подать заявки на членство в альянсе в середине недели

«Мы сказали нашим друзьям, что мы скажем «нет» на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. И мы продолжим следовать этому. Мы не допустим, чтобы в НАТО были террористические организации», — сказал Эрдоган на встрече с представителями турецкой молодежи в Анкаре.

Накануне Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

В тот же день стало известно, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции. Страны должны были обсудить поданные послами заявки, что ознаменовало бы начало процесса приема в организацию. Турецкая же сторона ясно дала понять, что в настоящий момент не может одобрить начало обсуждения. В итоге из-за позиции Анкары переговоры не стартовали.

Как указал 14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, большинство граждан Турции выступает против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана), которая признана террористической в Турции.

В свою очередь шведский премьер Магдалена Андерссон сообщала, что Швеция готова пойти на контакты с Турцией, чтобы разрешить возникшие между Анкарой и Стокгольмом разногласия.

В комментарии «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик рассказал, что Турция обладает правом затормозить оперативное принятие Финляндии и Швеции в альянс, поскольку у Анкары есть определенные условия. Политик отметил, что при присоединении к блоку нового члена необходимо, чтобы это решение получило одобрение всех действующих участников НАТО. Несмотря на стремительный курс Финляндии и Швеции на членство в альянсе, на которое рассчитывают США, не все страны разделяют подобное расширение, о чем помимо Турции высказалась Италия.

В России также критически отреагировали на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Так, президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер и выходит за рамки своего географического предназначения, пытаясь таким образом влиять на другие регионы.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022