В Киеве назвали причину блокировки Турцией расширения НАТО

Блокируя вступление Швеции и Финляндии в НАТО, Турция пытается добиться присоединения к Евросоюзу. Об этом 19 мая в своем Telegram-канале написал депутат парламента Украины Максим Бужанский.

«Финляндия и Швеция подарили Турции уникальный шанс обменять их вступление в НАТО на вступление Турции в Евросоюз», — отметил политик.

По его словам, ситуацию точно характеризует пословица «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

Ранее турецкий политолог Мехмет Перинчек объяснил блокировку Анкарой заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО наличием у Турции своих территориальных споров. Они выливаются в конфликт с Евросоюзом как раз на шведско-финском треке, добавил эксперт. Кроме того, по его словам, Эрдоган понимает, что расширение НАТО сейчас будет не только против России, но и против Турции, которую в итоге окружат со всех сторон, со всех морей.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что обеспокоенности Турции по расширению НАТО могут быть сняты. По его словам, Финляндия и Швеция работают напрямую с Турцией, чтобы сделать это. Помимо этого Вашингтон также разговаривает с турецкой стороной.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

В тот же день стало известно, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции. По информации источников агентства DPA, в блоке в среду планировалось обсудить поданные послами этих стран заявки на вступление в НАТО, что ознаменовало бы начало процесса приема в организацию, однако из-за позиции Анкары переговоры не стартовали.

Тогда же глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что Швеция не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока не будут урегулированы опасения Турции. Условием союза, по его словам, должна быть борьба с людьми, причастными к преступлениям против невинных граждан Турции.

Как он отметил, «шведский народ почувствовал бы то же, что сегодня чувствуют турки, если бы турецкое правительство укрывало террористическую организацию, ответственную за теракт в Сторторгете».

Основная претензия Анкары заключается в открытой поддержке Стокгольмом и Хельсинки курдов, которых турецкая сторона считает террористами.

17 мая накануне шведский премьер Магдалена Андерссон сообщала, что Швеция готова пойти на контакты с Турцией, чтобы разрешить возникшие между Анкарой и Стокгольмом разногласия на фоне процесса вступления в альянс.

В феврале 2019 года Европарламент призвал Еврокомиссию и страны — члены Евросоюза отложить переговоры о членстве Анкары, которая находится в статусе кандидата с 1999 года. Статус кандидата сохраняет для Брюсселя и Анкары возможность политического диалога.