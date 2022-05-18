В США заявили о возможности разрешения озабоченностей Турции по расширению НАТО

Обеспокоенности Турции по расширению НАТО могут быть сняты. Об этом в среду, 18 мая, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.

«Мы уверены, что в конечном итоге Финляндия и Швеция получат эффективный процесс присоединения, а опасения Турции могут быть сняты. Финляндия и Швеция работают напрямую с Турцией, чтобы сделать это, мы также разговариваем с турецкой стороной, чтобы постараться помочь», — сказал он.

Кроме того, он заявил, что США и их союзники не потерпели бы какой-либо агрессии против Финляндии и Швеции, когда идет процесс их вступления в НАТО.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

В тот же день стало известно, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. По информации источников агентства DPA, в блоке в среду планировалось обсудить поданные послами этих стран заявки на вступление в НАТО, что ознаменовало бы начало процесса приема в организацию, однако из-за позиции Анкары переговоры не стартовали.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что при присоединении к блоку нового члена необходимо, чтобы это решение получило одобрение всех действующих участников НАТО. Несмотря на стремительный курс Финляндии и Швеции на членство в альянсе, на которое рассчитывают США, не все страны разделяют подобное расширение, о чем уже высказались Турция и Италия.

16 мая официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Америка уверена в том, что Североатлантический альянс сможет найти консенсус по вступлению Швеции и Финляндии в организацию. Помимо этого, она подчеркнула, что Вашингтон приветствует решение Стокгольма и Хельсинки присоединиться к НАТО и всячески будет способствовать им во вступлении в организацию.

В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.