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В Турции назвали условия для вхождения Швеции в НАТО

Администрация Эрдогана: Швеция не сможет вступить в НАТО, пока не будут урегулированы опасения Турции
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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Швеция не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока не будут урегулированы опасения Турции. Об этом 18 мая написал глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в заметке для шведской газеты Expressen.

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«Такие страны, как Турция, ставшие мишенью терроризма, усердно работают над устранением этих двойных стандартов. С учетом этой истории для Турции было бы неприемлемо наблюдать за тем, как Швеция пытается вступить в НАТО, не пересмотрев свою позицию», — сказано в статье Алтуна.

Он выразил уверенность, что «шведский народ почувствовал бы то же, что сегодня чувствуют турки, если бы турецкое правительство укрывало террористическую организацию, ответственную за теракт в Сторторгете».

Ранее в этот день стало известно, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. По информации источников агентства DPA, в блоке в среду планировалось обсудить поданные послами этих стран заявки на вступление в НАТО, что ознаменовало бы начало процесса приема в организацию, однако из-за позиции Анкары переговоры не стартовали.

Накануне шведский премьер Магдалена Андерссон сообщала, что Швеция готова пойти на контакты с Турцией, чтобы разрешить возникшие между Анкарой и Стокгольмом разногласия на фоне процесса вступления в альянс.

Ее заявление стало ответом на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который 16 мая выразил несогласие с решением Швеции и Финляндии стать членами блока. По его словам, такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

17 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что включение Турции в программу производства истребителей F-35 Lightning и снятие ограничительных мер за закупку российского зенитного ракетного комплекса С-400 являются условиями одобрения Анкарой вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы любые новые кандидаты на членство в НАТО признавали ее озабоченность курдскими ополченцами как внутри Турции, так и за ее границами — в Сирии и Ираке.

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