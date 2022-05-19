Политолог Перинчек объяснил блокировку Анкарой заявок Швеции и Финляндии в НАТО

Турецкий политолог Мехмет Перинчек в четверг, 19 мая, объяснил блокировку Анкарой заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

По его словам, у Турции есть и свои неразрешенные территориальные и вооруженные конфликты, выливающиеся в конфликт с Евросоюзом как раз на шведско-финском треке.

«[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган понимает, что расширение НАТО сейчас будет не только против России, но и против Турции. Они окружат нас со всех сторон, со всех морей», — заявил Перинчек.

Немецкий геополитический эксперт, профессор Райнер Ротфусс в принципе не понимает причин, по которым нейтральные Швеция и Финляндия устремились в Североатлантический альянс.

«Никто за последние десятилетия не говорил об ошибках, допущенных со стороны НАТО и государств Восточной Европы. Мы должны были дать и гарантии безопасности самой России, потому что у любого конфликта есть предыстория, и Украина в этом смысле не исключение», — отметил он.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что обеспокоенности Турции по расширению НАТО могут быть сняты. По его словам, Финляндия и Швеция работают напрямую с Турцией, чтобы сделать это. Помимо этого, Вашингтон также разговаривает с турецкой стороной.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

В тот же день стало известно, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. По информации источников агентства DPA, в блоке в среду планировалось обсудить поданные послами этих стран заявки на вступление в НАТО, что ознаменовало бы начало процесса приема в организацию, однако из-за позиции Анкары переговоры не стартовали.